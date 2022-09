Lorenzo Burnet: 'Vanavond iets rechtzetten'

Voor Lorenzo Burnet is het duel van FC Emmen vanavond in Rotterdam tegen Excelsior een speciale. De 31-jarige geboren Amsterdammers stond twee seizoenen onder contract bij de Kralingers: van 2017 tot 2019. "Het is altijd leuk om terug te keren bij de club waar je in het verleden speelde. Helemaal nu zij net als wij zijn teruggekeerd op het hoogste niveau."

Burnet is, zoals hij het zelf zegt, op de weg terug. De voorbereiding viel door een voetblessure, opgelopen in het oefenduel tegen vv Hoogezand, grotendeels in het water en pas na vier duels keerde de linksback terug in de basis. "En dan ben ik na maanden terug en dan ben ik bij twee tegengoals betrokken tegen AZ. Daar baal ik enorm van. Wat dat betreft ben ik blij dat ik het vanavond alweer recht kan zetten."

De voetblessure bleek lastig te genezen. "Het was een kneuzing en er zat veel vocht in mijn middenvoetsbeentje. De arts zei dat ik die beter had kunnen breken. In dat geval staat er zes weken voor en kan je verder. Nu was het veel lastiger. Of ik volledig pijnvrij ben nu? Nee, niet helemaal. Het is nog niet zoals vanouds, maar ik kan gewoon alles geven in trainingen en wedstrijden."