ACV sluit drukke week winnend af: 3-1 winst op RKAV Volendam

ACV heeft een prima week achter de rug. De Asser club won vanmiddag op eigen veld met 3-1 van RKAV Volendam, nadat de ploeg vorige week al won bij Harkemase Boys en dinsdag gelijkspeelde tegen koploper Urk.

Voor de Assenaren waren Niels Grevink, Pascal Huser en invaller Arjen Hagenauw de doelpuntenmakers. ACV stijgt door de zege van plek 11 naar 8, met nu 8 punten uit 5 duels. Koploper is DOVO met 12 punten uit 5 duels.

Geen Prljic

ACV begon tegen Volendam, in tegenstelling tot het duel tegen Urk afgelopen dinsdag, zonder de geblesseerde Luka Prljic. Zijn plek centraal achterin werd ingenomen door Yassine Abouzraa. Rechts in de verdediging koos Ruud Jalving voor Jim de Leeuw in plaats van Jaap van Dijken, die daar de eerste duels van het seizoen stond.

De Assenaren hadden in de eerste helft niets te vrezen. Kansen op de 1-0 kwamen al snel. Giovanni Zwikstra stuitte na drie minuten al op Volendam-doelman Sander Binken en na een kwartier zag Gijs Jasper zijn inzet voorlangs gaan. De derde grote kans was wel raak. Linksback Tapmahoe Sopacua deed het voorbereidende werk en Grevink schoot zijn derde van het seizoen binnen, nadat hij eerst Binken fraai passeerde: 1-0.

Rood

Vijf minuten na de openingsgoal moest Volendam verder met tien man. Binken maakte hands en ontnam daarbij Grevink de kans om te scoren. Volendam-trainer Berry Smit offerde zijn spits (Daan Ibrahim) op voor reserve-doelman Dominique Witte.

Met elf tegen tien werd het spel van de thuisploeg er niet beter op. Sterker, kort na rust kwamen de gasten op gelijke hoogte. Roy Tol mocht vanaf de middellijn ongehinderd richting de ACV-goal, niemand greep in, en schoot raak: 1-1.

Weer Pascal Huser

Steyn Strijker had ACV razendsnel weer op voorsprong kunnen schieten, maar de volley van de middenvelder ging over. Daarna waren Huser (zijnet), Zwikstra (kopbal naast) ook dichtbij de 2-1, maar het thuispubliek moest wachten tot de 71e minuut. Juist op het moment dat Jalving wilde ingrijpen met een driedubbele wissel sloeg ACV toen. Grevink gaf een afgemeten voorzet en Huser, die vorige week in Harkema de winnende maakte, kopte raak: 2-1.

Arjen Hagenauw