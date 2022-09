Geen punten HZVV na lange middag in Emmeloord

VOETBAL - HZVV heeft de derde wedstrijd in de 4e Divisie niet weten te winnen. In Emmeloord werd het tegen Flevo Boys 2-0. Het duel begon liefst anderhalf uur later vanwege onenigheid bij het arbitrale trio.

Ruim een half uur voor de wedstrijd stapt scheidsrechter Oosterkamp de bestuurskamer binnen. "Ik heb dit nog nooit meegemaakt", laat de arbiter weten. "Ik heb net besloten om één van mijn assistenten van de wedstrijd te halen. We hebben een conflict en ik wil hem niet als assistent hebben," En dus wordt de vraag gesteld, wat nu?

De KNVB is inmiddels gebeld en oud assistent-scheidsrechter Adriaan Inia komt even later de bestuurskamer van Flevo Boys binnen en geeft een aantal opties. Twee clubgrensrechters is geen optie, omdat HZVV niemand beschikbaar heeft. En dus gaat Inia op zoek naar een onafhankelijke assistent. Die wordt in Dronten gevonden, maar de assistent-scheidsrechter heeft geen vervoer. Er wordt een auto vanuit Emmeloord naar de heer De Haan gestuurd en als hij om 16.10 uur arriveert hebben beide ploegen besloten om op 16.30 uur met de wedstrijd te beginnen.

Twee keer geklopt

Het publiek, wat heeft gewacht, ziet een rustig begin van de wedstrijd. Beide ploegen beginnen in een te laag tempo aan de wedstrijd en dus valt er in het begin weinig kansen te noteren. HZVV voetbalde wel iets makkelijker dan de thuisclub, maar had doelman Van Zorge nodig om bijna op voorsprong te komen. De keeper van Flevo Boys liet de bal onder zijn voet doorglippen en had geluk dat de paal voor hem redding bracht.

In het tweede gedeelte van de eerste helft kreeg de thuisclub een paar kansen, maar Jari Hooijer hield zijn doel schoon. Na de pauze bleef HZVV zoekende. In het eigen strafschopgebied werden de gasten uit Hoogeveen uiteindelijk twee keer geklopt.

Rorije en Potters

In minuut 68 opende Timon Rorije namens de thuisploeg de score. Enkele minuten voor tijd was Flevo Boys attenter voor het doel van HZVV. Na de 2-0 van invaller Thomas Potters, een speler met een verleden bij PEC Zwolle, was het na een lange middag in Flevoland wachten op het eindsignaal. Dat klonk pas aan het begin van de avond: 18.23.