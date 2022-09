Triatlete Janien Lubben vijfde van Europa en Nederlands kampioen lange afstand

TRIATLON - Janien Lubben (37) is vandaag vijfde geworden bij het EK triatlon in Almere. En dat leverde ook meteen haar eerste Nederlandse titel op. De triatlete is geboren en getogen in Emmen maar woont sinds enkele jaren in het Duitse Fürstenau.

"Ik sta hier met een blij gevoel. Ik heb net, voor het eerste van m'n leven, een rood-wit-blauwe trui gekregen. Dat is wel bijzonder. Maar ik denk dat ik komende nacht, als echte streber, nog wel even wakker word om te piekeren of er niet nog meer ingezeten had", reageert Lubben direct na afloop.

9 uur en 31 minuten

Voor de 3,8 kilometer zwemmen, 185 kilometer fietsen en de 42,2 kilometer lopen was ze 9 uur, 31 minuten en 9 seconden onderweg. Maar haar eindtijd zegt niet alles want het fietsparcours bij de Challenge Almere - Amsterdam was vijf kilometer langer dan gebruikelijk. De parcoursbouwers in Almere hadden te maken met praktische problemen.

"Tijden zeggen mij niet zoveel omdat per triatlon de exacte afstanden en de omstandigheden nogal van elkaar verschillen. Vandaag was het best fris en winderig en we hebben ook nog regen gehad", vertelt Lubben.

"Camera gaf me vleugels"

Vanmorgen rond zeven uur sprong de 37-jarige lerares van het Carmelcollege in Emmen al in het water bij Almere.

"Ik was nooit een hele goede zwemmer. Daar heb ik behoorlijk in geïnvesteerd waardoor ik deze keer samen met een groepje het water uitkwam. Bij het fietsen maakte ik een mooie opmars en toen ik na de eerste ronde op de vierde plaats lag, kwam de camera-motor van Omroep Flevoland naast me rijden en dat gaf me vleugels. Daardoor schoof ik ook nog op naar de derde plaats. Ik had met mijn trainster Yvonne van Vlerken afgesproken dat ik met lef zou strijden vandaag. Dat heb ik gedaan. Maar die snelle fietsronde heb ik later nog wel moeten bekopen."

De afsluitende marathon ging in 3 uur, 21 minuten en 54 seconden. "Ik heb de marathon wel eens sneller gelopen dan vandaag. Maar al met al kan ik heel tevreden terugkijken."

Podium

De Europese titel bij de vrouwen ging naar de Duitse Katharina Wolff in een tijd van 9 uur, 10 minuten en 10 seconden. Het zilver was voor haar landgenote Lina-Kirstin Schink in 9 uur, 15 minuten en 57 seconden. En het brons was voor de Zweedse Jenny Nae in 9 uur, 21 minuten en 4 seconden.

De Nederlandse favoriet voor de Europese titel, Els Visser, was de grote afwezige vandaag. Zij heeft zich vanmorgen ziek afgemeld.