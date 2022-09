Voordeel Hurry-Up in Europa na overwinning in Luxemburg

Hurry-Up heeft goed zicht op de tweede ronde van de EHF European Cup. Het heenduel in Luxemburg in ronde één hebben de Zwartemeerders naar zich toe weten te trekken.

HC Berchem - Hurry-Up is in 30-32 geëindigd. De formatie van Joop Fiege zocht bij 12-16 de kleedkamer op en moest in de tweede helft wat van de voorsprong inleveren.

Riksten en Jaspers

Met zeven doelpunten in Europa had Brent Riksten het opnieuw op zijn heupen. Ook donderdagavond in het BENE-Leagueduel met KTSV Eupen (27-27) was de 19-jarige de meest productieve speler van Hurry-Up. Teamgenoot René Jaspers, voor rust al goed voor vijf goals, maakte er vanavond in speelplaats Crauthem evenveel.

Bij 25-27 en 28-29 kwam het Luxemburgse HC Berchem nog heel dichtbij. In tegenstelling tot twee dagen geleden verdedigden de oranje-zwarten, waar doelman David Ferreira de geblesseerde goalie Boris Tot een uur lang verving, de voorsprong met succes.

In Emmen