Dames van E&O openen eerste divisie met thuiszege

"Twee punten en plus zeven." Heel veel meer wilde trainer/coach van de dames van E&O Henrik Bergholt niet kwijt over de openingszege van de eerste divisionist uit Emmen op Voorwaarts (29-22).

Alleen in de openingsfase konden de gasten uit Twello, vorig seizoen nog actief in de tweede divisie, mee met E&O. Bij rust was het verschil al vier (16-12).

In de tweede helft liepen de jongedames van Bergholt uit naar 23-15. "We hebben een kwartier lang heel goed gespeeld", aldus de Deense oefenmeester. "Over het algemeen moeten we iets slimmer te werk gaan."