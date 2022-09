FC Emmen start oogstweken met pijnlijke nederlaag

FC Emmen, met Julius Dirksen voor het eerst in de basis (voor de geblesseerde Jeroen Veldmate) startte moeizaam op Kralingen. Excelsior had de bal en Emmen kwam er in de eerste minuten niet aan te pas. Het balbezit na zo'n zeven minuten was zelfs 75% voor de thuisclub. Overigens leverde dit vele balbezit geen kansen op. Na dat lastige begin kwam Emmen beter in de wedstrijd en was Richairo Zivkovic dichtbij zijn eerste goal van het seizoen. De centrumspits werd heerlijk bediend door Lorenzo Burnet, maar de inzet van de nummer 9 ging net voorlangs. De tweede grote kans was voor Excelsior, maar Julian Baas zag zijn inzet gekeerd worden door Eric Oelschlägel. Vijf minuten voor rust dook Zivkovic weer gevaarlijk op voor Van Gassel, maar hij kon de voorzet van Rui Menders niet verzilveren. Op slag van rust viel dan toch de goal. Eigenlijk uit de lucht. Een afstandsschot van Jari Vlak werd door Van Gassel met veel moeite gekeerd en de terugstuiterende bal werd koeltjes binnengeschoten door Ole Romeny. Voor de flankspeler was het alweer zijn derde goal van het seizoen en zijn beste actie van de eerste helft, want verder was hij redelijk onzichtbaar.