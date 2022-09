Vernieuwd E&O van Weerman blijft Volendam 2 voor

Het duurde minstens dertig minuten wennen, maar toen ontdeed het vernieuwde E&O van Harrie Weerman zich vanavond van Volendam 2: 29-24. De eerste twee punten van de fusieploeg op eredivisieniveau zijn alvast binnen.

Met een ander gezicht laat E&O zich dit jaar op het hoogste niveau in eigen land zien. Clubicoon Weerman heeft Henrik Bergholt opgevolgd ("Als de club in nood is, spring ik in") en voor het eerst spelen jongelingen van BENE-Leaguebuur Hurry-Up in het groen-wit.

Hoogland en Pronk

Tegen Volendam 2 waren dat Emiel Hoogland en Wouter Pronk. Waar eerstgenoemde in helft één iets te graag wilde, prikte de cirkelspeler van de twee de allereerste van E&O meteen binnen. In de tweede helft (15-12 bij rust) was ook Hoogland los.

Met doelpunten en passes, naar clubgenoot Pronk, hielp de jeugdinternational uit Zwartemeer de Emmenaren in het juiste ritme. Wanneer het even moeilijk werd redde doelman Maarten Wilms spectaculair. Hij kreeg van Weerman de voorkeur boven Sjoerd Grit die is overgekomen van DOS uit Emmer-Compascuum.

Quintus-uit