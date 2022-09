Redding doelman Paasman genoeg voor volle buit Unitas

Door een belangrijke redding van de 22-jarige doelman Jarno Paasman heeft Unitas uit Rolde twee punten overgehouden aan het thuisduel in de eerste divisie met Oliveo: 24-23.

De gasten uit Pijnacker kregen even voor tijd nog een geweldige kans op een gelijkspel. Paasman voorkwam de late treffer van Oliveo waarna Unitas in Rolde feestvierde.

Na 10-10 bij rust sloeg Unitas even een gaatje (20-17). "In de slotfase gingen zij offensief dekken en dan kunnen er gekke dingen gebeuren", legt trainer/coach van Unitas Henk Jan Ottens uit. "Gelukkig had Jarno nog een geweldige redding in huis."

Zo opent Unitas het seizoen met twee punten. Ottens: "Een fijn begin, want we waren net als vorig seizoen een uur lang gewaagd aan elkaar. We kwamen er moeilijk door en dan is het harken."

Derby met Hurry-Up 2