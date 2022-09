Lukkien: 'Als je niet wint, moet je zeker niet verliezen'

FC Emmen-trainer Dick Lukkien zei niets in de kleedkamer na de nederlaag op bezoek bij Excelsior (2-1). Diep in blessuretijd kopte invaller Serano Seymor zijn ploeg voorbij de Drentse club.

"Iedereen likt zijn eigen wonden", zegt hij. "Ik ben het meest teleurgesteld over de late tegengoal." De trainer moet de situatie nog terugzien, maar dat het er niet goed uitzag bij die corner, dat is hem wel duidelijk. "Daar staan drie van ons in de buurt, maar wij grijpen niet adequaat in. We waren daar met voldoende mensen in mijn beleving."

Hij heeft zijn ploeg in fases slecht zien spelen, maar volgens Lukkien zou een punt de verhoudingen in Rotterdam het beste weergeven: "Dan moet je dat punt ook over de streep trekken. We schieten veel te veel ballen onnodig weg. Als je veel voetballend vermogen hebt, moet je balbezit houden."

Wissel pakt slecht uit

Vlak na de wissel van Jari Vlak voor Ahmed El Messaoudi ging het mis. "Die invalbeurt was niet goed genoeg. Maar ik vond ook het spel van Jari niet goed. Je hoopt met El Messaoudi meer input te krijgen en nog makkelijker aan de bal te worden. Daar lag de sleutel, maar dat gebeurde niet."

Een smet op de nederlaag is het uitvallen van invaller Jeff Hardeveld. Lukkien daarover: "De vrees is zijn kruisband, maar dat zeg ik met een slag om de arm want we zijn nog niet in het ziekenhuis geweest. Hij heeft een verleden met kruisbandblessures en op het moment dat je vol op je knie komt en voelt dat het waarschijnlijk hetzelfde euvel is dan gaat dat door merg en been."

Een klein lichtpuntje op deze donkere Rotterdamse avond was het spel van basisdebutant Julius Dirksen. Daarover was Lukkien dan ook zeer te spreken. "Als je zo met flair en overtuiging speelt, dan is dat een mooi begin."

Zeker niet verliezen