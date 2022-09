FC Emmen vreest voor zware blessure Jeff Hardeveld

FC Emmen-trainer Dick Lukkien liet kort na afloop van het met 1-2 verloren duel weten dat er wordt gevreesd voor nieuw kruisbandletsel. De 27-jarige Hardeveld heeft een verleden met die blessure, want al drie keer eerder scheurde hij een kruisband af. "Dit zeg ik met een slag om de arm want we zijn nog niet in het ziekenhuis geweest. Maar op het moment dat je vol op je knie komt en voelt dat het waarschijnlijk hetzelfde euvel is dan gaat dat natuurlijk bij iedereen door merg en been."