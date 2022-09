Jari Vlak: 'Dit is dramatisch'

Hij speelde zeker niet zijn beste wedstrijd in het shirt van FC Emmen, maar met hem op het veld stond de Drentse club zonder echt in de problemen te komen met 1-0 voor. Vanaf het moment dat Jari Vlak werd vervangen, ging Excelsior erop en erover. "Dit is dramatisch", aldus de middenvelder.

"Ik had het idee dat we wel controle hadden. We kregen nog een grote kans en vanaf het moment dat ik op de bank zat, kwamen we niet meer onder de druk van Excelsior uit", vervolgt de Volendammer.

'Ik ga er niet over'

Vlak baalde zichtbaar dat uitgerekend hij werd gewisseld. "Ik speelde geen goede eerste helft, maar na rust ging het voor mijn gevoel veel beter. Ik zet Rui Mendes nog voor de keeper. Of ik het niet eens was met de wissel? Het zal met de eerste helft te maken hebben gehad. En ja, ik vond dat we de tweede helft controle hadden. Maar ik ga er niet over. Hij (Dick Lukkien) wilde iets veranderen, maar dat pakte niet goed uit."

'Zo'n wedstrijd moet je gewoon winnen'