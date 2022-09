Uitslagen zondagvoetbal: 4e divisie A

VOETBAL - In de 4e divisie A van het zondagvoetbal stond de derde competitieronde op het programma. Bekijk hier de uitslagen.

Hoogeveen ging op bezoek bij HBS en kenden een slechte middag. Drie tegentreffers in drie minuten deden de ploeg van trainer Nico Haak de das om. Uiteindelijk won de ploeg uit Den Haag met 4-2. Alcides ontving in Meppel De Zouaven en speelde met 2-2 gelijk. Alcides boekte een knappe overwinning. De ploeg uit Westerbork won in Rotterdam met 1-0 van VOC.