VV Hoogeveen geeft uitwedstrijd in drie minuten uit handen

VV Hoogeveen heeft zijn derde wedstrijd in de Vierde Divisie verloren. Op bezoek bij HBS uit Den Haag werd het met 4-2. De ploeg van trainer Nico Haak gaf de wedstrijd in drie minuten weg toen er ook drie keer gescoord werd.

HBS stond voorafgaand aan de wedstrijd op de derde positie in de Vierde Divisie A. Vorige week won de ploeg uit Den Haag met 1-2 van VOC uit Rotterdam. Hoogeveen hield Be Quick 1887 op 0-0 en stond vijfde.

Een spannende wedstrijd leek dus aanstaande, maar dat was het geen moment. Na een kwartier waarin beide ploegen aan elkaar gewaagd waren, sloeg HBS drie keer toe in drie minuten. Brayer Bröcker, Fabian Hilpert en Ilias Kariouh scoorden tussen de vijftiende en de achttiende minuut. Vooral bij de 2-0 ging aan de kant bij Hoogeveen alles fout wat er maar fout kon gaan.

Typerend voor de onmacht die Hoogeveen in de eerste helft etaleerde was de felle woordenwisseling tussen assistent-trainer Rudie Pol en trainer Ekrem Kahya van HBS. Pol ontving daarvoor de gele kaart.

HBS geloofde het wel in de tweede helft en liet de teugels een beetje vieren. Er waren maar weinig kansen, maar Hoogeveen scoorde wel twee keer. De doelpunten werden gescoord door Noah Schuurman en Justin Benjamins.

"We geven de wedstrijd in drie minuten weg", reageert trainer Nico Haak na afloop. "Ik heb dat één keer eerder meegemaakt als trainer van een jeugdelftal bij PEC Zwolle."

Toch was Haak wel tevreden met de tweede helft. "We hebben ons toen niet naar de slachtbak laten leiden. Daar geef ik mijn ploeg wel een compliment voor." Door de nederlaag staat Hoogeveen nu op de zevende plaats in de Vierde Divisie.