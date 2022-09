Historische overwinning VKW in vierde divisie: 'Deze is heerlijk'

In speelronde drie van de vierde divisie is het raak: de allereerste overwinning van VKW op landelijk niveau. In Rotterdam bleven de blauw-witten VOC voor: 0-1.

In minuut 77 was het Leon Santema die de eerste goal van de gasten uit Westerbork in de vierde divisie maakte. Goed voor drie punten. In de eerste twee speelrondes wist VKW het net nog niet te vinden (3-0 verlies en 0-0 tegen De Zouaven).

"VOC heeft iets meer voetballende kwaliteiten, maar wij hebben veel vechtlust getoond", aldus trainer/coach van VKW Bernd van Bolhuis. In het slot onderschepte doelpuntenmaker Santema een pass in het strafschopgebied van de Rotterdammers en kon zo scoren.

Baardink in de nek van Verhaar

Even voor de 0-1 miste VOC nog een heel grote kans. "Verdedigend stonden we vanmiddag heel goed", gaat Van Bolhuis verder. Zo wist VKW met succes sterspeler van VOC Thomas Verhaar, een vleugelaanvaller met een verleden bij onder meer Sparta, Ajax Cape Town en Excelsior en ook host van de De Cor Podcast, af te stoppen. "Wouter Baardink heeft op die plek heel goed werk verricht."

"Deze is heerlijk", besluit Van Bolhuis. "We zijn misschien niet de beste ploeg in de vierde divisie, maar na drie wedstrijden blijkt dat we hier heus wat te zoeken hebben. De wedstrijd tegen VOC geeft vertrouwen."

Alcides-thuis