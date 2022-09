Alcides laat punten liggen tegen De Zouaven

Want al na twee minuten lag de bal in het Alcides-doel. Jurre Duijn stond zomaar één op één in de zestien van de thuisclub en scoorde fraai met zijn linkerbeen: 0-1. Alcides herstelde zich en greep het initiatief naar zich toe. Kansen op de gelijkmaker kwamen er voldoende. Bijvoorbeeld voor Jasper Strijker en Nick Kuiper, maar die wisten doelman Patrick Schooneman niet te passeren. Ook Glenn Arts waagde een fraaie poging van afstand, maar ook hij vond Schooneman op zijn weg. Een paar minuten voor rust viel dan toch de verdiende 1-1. Marnix Jager mocht binnenschieten na goed voorbereidend werk van Leon Kooiker. De 2-1 was vervolgens een kwestie van tijd en eigenlijk had die voorsprong voor de Meppelers er bij rust al moeten zijn. Jasper Strijker benutte echter een overalsituatie niet, waardoor de stand na 45 minuten 1-1 was.