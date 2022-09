FC Emmen Podcast #7: 'De werklust van Zivkovic valt te prijzen'

FC Emmen stelde de podcastleden dit weekend hevig teleur door te verliezen bij oud-papier club Excelsior. En het ergste is dat er ook niet zoveel op af te dingen was, al had de beslissende 2-1 natuurlijk nooit mogen vallen in de laatste minuut.

Analist Theo ten Caat, terug van een weekje Stelvio (voor het goede doel), zag een typisch KKD-duel. "En als ik me dan concentreer op FC Emmen dan vind ik dat er te weinig energie in de wedstrijd gestoken is. In principe zijn alle spelers van Emmen beter dan die van Excelsior, maar met talent alleen kan je niet winnen. De pijngrens bij enkele spelers mag wel omhoog."

'Diemers moet meer als nummer 10 spelen'

Volgens Ten Caat valt spits Richairo Zivkovic te prijzen. "Ik lees overal dat hij het niet goed doet of moet worden vervangen. Maar ga er maar aan staan. Hij krijgt van achteruit de meest onmogelijke ballen en staat er dan alleen voor. De ondersteuning én de voorzet van de flanken is er te weinig en ook Mark Diemers die de nummer tien van FC Emmen is, in het shirtje met nummer tien wil spelen, moet ook meer als nummer gaan tien spelen. Veel dichter bij Zivkovic."

Tweet van de Week

Dick Heuvelman, die maar blijft hameren op het 4-4-2 systeem (zonder Zivkovic overigens), komt in de podcast met een nieuwe rubriek: de 'Tweet van de Week', waarin het sportgeweten de meest spraakmakende tweet over de Drentse club een nog groter podium geeft. De eerste Tweet van de Week is van @prins_1983. Volgens Heuvelman een twitteraar die, in tegenstelling tot Dick Lukkien, niet tot tien telt voordat hij zijn bericht plaatst.

Gasten

Dick Heuvelman (sportgeweten van het noorden)

Dink Binnendijk (directeur/hoofdredacteur RTV Drenthe)

Niels Dijkhuizen (FC Emmen-watcher RTV Drenthe)

Presentatie