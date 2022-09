Twee spelers van Hurry-Up in voorselectie van nieuwe bondscoach

Miedema komt voor het eerst sinds anderhalf jaar weer voor in de plannen van de nationale ploeg. In de zomer is de spelmaker van de Zwartemeerders overgekomen van HSG Nordhorn-Lingen. Waar teamgenoot Jaspers nog moet wachten op zijn debuut voor de nationale ploeg, viel Falke - tot 2025 in dienst van het Belgische Sporting Pelt - in januari van dit kalender jaar in op het EK in Hongarije.