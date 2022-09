Classic GP Assen herenigt Tom Coronel met motor van opa Van Hamersveld

Eysink uit 1932

In de pitstraat van het TT Circuit rijdt Coronel zijn eerste meters op de Eysink uit 1932 van z'n opa. "Ja, heel bijzonder. Ik ben zelfs op zoek naar zijn kledij. Z'n helm was zo'n eierdopje van geperst karton met zo'n leren bandje onder je kin. Op een of andere manier moet ik dat nog voor zondag proberen te regelen. Want dan is de combi helemaal compleet."

Rotonde

De grootsheid van Van Hamersveld is in Assen overigens nog altijd zichtbaar. In 2015 werd de rotonde op de nieuwe oprit naar het TT Circuit tot Bertus van Hamersveld-rotonde gedoopt. "Ja da's mijn opa", zegt Tom trots. "Hij is in 1947 z'n been verloren maar het blijft toch heel bijzonder."

Uniek

En dat de racemotor er nog altijd is, is volgens Brouwer ook bijzonder. "Zover ik weet is dit de enige. Want in die tijd heeft Eysink er niet veel van gemaakt in deze race-uitvoering", en daarom pleit Brouwer er ook voor om er extra zuinig op te zijn.

TT-museum

Het jammerlijke is dat we in Nederland niet echt een motormuseum hebben. En ik roep het TT Circuit op om daar toch eens mee te beginnen. Want ik kom op circuits over de hele wereld en overal vind je wel een museum. En dan spreekt men er in bedekte termen schande van dat Assen dat niet heeft. Dus eigenlijk hoort die motorfiets in het TT-museum thuis."