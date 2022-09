Axel van der Tuuk stortte zich als 'autist' op voorbereiding WK tijdrijden

WIELRENNEN - Axel van der Tuuk (21) uit Assen moet maandag aan de bak bij het WK tijdrijden voor beloften in de Australische stad Wollongong. Als junior reed hij al twee keer eerder een WK, maar dan de wegwedstrijd. Aan z'n tijdrit-debuut op het mondiale podium is een gedegen voorbereiding vooraf gegaan.

"Al in de winter heb ik samen met mijn ploeg Metec een plan uitgestippeld. Ik begon een beetje te rekenen en ik dacht: ik kan zoveel winnen op aerodynamica en ik kan zoveel winnen op training. Ik heb mijn plan voorgelegd aan mensen van mijn ploeg en die waren heel enthousiast en die wilden me graag helpen", reageert Van der Tuuk.

'Autistisch'

"Ik ben daar autistisch mee omgegaan en heb alles tot in de puntjes uitgewerkt. Het gaat bijvoorbeeld om de positie op de fiets. Dat komt heel nauwkeurig en daarom hebben we aerodynamica-testen gedaan. En ik heb een plan gemaakt om fysiek het optimale eruit te halen door specifieke intervalsessies. En als je dan vooruit gaat, is afzien niet zo erg."

Maar ook liep hij nauwkeurig al z'n materiaal langs. Zoals z'n fiets, de banden, de helm en z'n tijdrit-pak. Hoewel dat laatste niet zo ingewikkeld was om te regelen. Want in het bedrijf van vader Bert werd het pak speciaal aangemeten.

NK, EK, WK

Van der Tuuk is de regerend Nederlands kampioen tijdrijden bij de beloften. Hij veroverde die titel in juni in Emmen. Begin juli werd hij, met de nodige pech, in een veld van 44 mannen veertiende op het EK tijdrijden in het Portugese Sangalhos. Een dag voor de koers kwam hij tijdens een training ten val en net voor de wedstrijd werd zijn tijdritfiets afgekeurd, terwijl die eerder op de dag nog goedgekeurd werd. Het zorgde voor veel onrust waardoor de Assenaar niet kon laten zien wat hij in z'n mars had.

Laatste voorbereidingen

In Zeijen zet de 21-jarige Drent de laatste puntjes op de i voordat hij naar Australië vertrekt. Hij fietst zich warm op de tacx en rijdt vervolgens bijna dertig kilometer op een kleine omloop. Hij krijgt daarbij hulp van bondscoach Adriaan Helmantel die zich in het verleden onder meer over Tom Dumoulin ontfermde. Helmantel, bondscoach van de junioren en beloften, volgt Van der Tuuk met de ploegleiderswagen. En dat is best bijzonder.

"Dat is vooral ingegeven door het feit dat ik in Bovensmilde woon en Axel in Assen. Lekker dichtbij elkaar", verklaart Helmantel. "Iedereen die in Drenthe woont heeft geluk", reageert Van der Tuuk lachend. "Maar je hebt helemaal mazzel als de bondscoach daar ook woont."