Hurry-Up kan Belgische finalist niet bijbenen

Twee dagen voor de return in Emmen in de EHF European Cup heeft Hurry-Up in de BENE-League twee punten moeten achterlaten in België. Tegen finalist Achilles Bocholt werd het 26-17 (14-10).

Over de grens kon Hurry-Up in de vooruitgeschoven wedstrijd twintig minuten mee. Onder meer door drie doelpunten van Patrick Miedema, op de longlist van Oranje, stond het even 10-7.

Clem Leroy

In de tweede helft nam Achilles Bocholt, vorig seizoen finalist in de BENE-League en om de strijd om de Belgische landstitel, afstand. In balbezit miste Hurry-Up veel te vaak. Zo kon doelman van de thuisploeg Clem Leroy uitgroeien tot matchwinner.

Na 20-15 liep Achilles Bocholt uit naar 24-15. In het slot wisselde trainer/coach van Hurry-Up Joop Fiege door. Onder andere Tiago Azenha, Sander Bos en Ruben Fiege kwamen binnen de lijnen en maakten het uitduel namens de gasten af. De Zwartemeerders blijven steken op drie punten uit drie competitiewedstrijden.

Live op televisie