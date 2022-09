Kjell Scherpen in selectie Jong Oranje voor oefenduels richting EK

VOETBAL - Kjell Scherpen uit Emmen is opgenomen in de definitieve Jong Oranje-selectie voor de komende oefencampagne richting het Europees kampioenschap in 2023. De ploeg van bondscoach Erwin van der Looi oefent eind deze maand tegen België en Roemenië.

Het duel met de jonge Rode Duivels vindt volgende week vrijdag plaats in Leuven. Vier dagen later speelt de ploeg van Van de Looi in Cluj tegen Jong Roemenië.

Scherpen geldt momenteel als eerste keus onder de lat bij Vitesse. Tegen het eind van de zomerse transferperiode kwam hij op huurbasis over van het Engelse Brighton & Hove Albion, waar de doelman geen zicht had op speelminuten. Zijn concurrenten bij Oranje onder-21 zijn Fabian de Keijzer (FC Utrecht) en Bart Verbruggen (Anderlecht).

Thijs Dallinga debuteert

Oud-FC Emmen-aanvaller Thijs Dallinga is voor het eerst geselecteerd voor Jong Oranje. De Toulouse-speler kan zijn debuut maken in een van de oefenduels. In de Ligue 1 heeft de geboren Groninger tot nu toe twee doelpunten gemaakt in zeven competitieduels. Naast Dallinga maken Xavi Simons (PSV), Mees Hilgers (FC Twente) en Bjorn Meijer (Club Brugge) voor het eerst deel uit van de Jong Oranje-selectie.