Diemers en Romeny: Bepalende krachten die nog bepalender willen worden

Romeny scoorde in de eerste zes wedstrijden van het seizoen, en zeker niet tegen de zwakste broeders in de eredivisie, toch maar mooi drie goals. "Dat is inderdaad prima. Ik heb het vorig seizoen ook wel eens met jou besproken. Voetballend was het goed, maar het rendement moest omhoog en ik ben blij dat dat dit seizoen beter gaat. Toch is het wel fijner als het dan ook hand in hand gaat met resultaten en zeker afgelopen zaterdag had dat beter moeten zijn. Heel zonde en dan druk ik me nog zwak uit", laat de flankspeler weten.