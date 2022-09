Nieuwe degradatieregeling amateurvoetbal: Het wordt dringen geblazen

Iets eerder dan verwacht heeft de KNVB de promotie- en degradatieregeling voor het komende seizoen gepubliceerd. Vooral in de eerste-, tweede- en derde klasse zijn de gevolgen enorm. Zo degraderen het komende seizoen drie clubs rechtstreeks uit de 3e klasse A tot en met D én ook uit de 1e klasse E, de klasse van DZOH en Noordscheschut. Bovendien moeten er ook in deze klassen nog twee clubs het vege lijf zien te redden via de nacompetitie.