RW Racing GP-team verlengt contract met Belg Barry Baltus

MOTORSPORT - Barry Baltus (18) rijdt ook de komende twee seizoenen voor het raceteam van Roelof Waninge uit Dwingeloo. De jonge Belg is bezig aan zijn tweede seizoen in de Moto2.

Baltus staat op dit moment op de twintigste plaats in de strijd om het wereldkampioenschap met 23 WK punten. Zijn beste resultaat van dit seizoen behaalde hij in Portugal. Toen werd hij negende. Ook in 2023 zal RW Racing met een Kalex-frame rijden.