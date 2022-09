Wesley Sneijder ziet DHSC met ruime cijfers winnen van HZVV

VOETBAL - HZVV heeft voor de tweede week op rij verloren in de 4e Divisie. Nadat vorige week Flevo Boys te sterk was won DHSC, in Hoogeveen, met 1-4 van de ploeg van trainer Rick Mulder.

Door de nederlaag blijft HZVV op vier punten staan na vier wedstrijden en staat het op de gedeelde twaalfde plaats. DHSC is gedeeld koploper met negen uit vier.

De wedstrijd werd gespeeld op de nieuwe kunstgras mat die op het hoofdveld van HZVV de afgelopen weken werd aangelegd. Nadat de korrels deze week waren ingebracht en het veld goedgekeurd was, kon de wedstrijd om 15:00 uur beginnen.

Wesley Sneijder aandachtig toeschouwer

Het begin was voor de gasten uit Utrecht. De club van Wesley Sneijder, de record-international is co-voorzitter van de Raad van Advies bij DHSC en aandachtig toeschouwer in Hoogeveen, begon beter aan de wedstrijd. Na negen minuten spelen schatte Alex Zomer een diepe bal van de doelman van DHSC verkeerd in en kon Van Burik alleen op doelman Rodney Rosink aflopen. De aanvaller was niet zelfzuchtig en legde de bal breed op Tevfik Ceyar die de 0-1 kon binnen schieten.

Het duurde ruim een kwartier voordat de thuisploeg beter in de wedstrijd kwam. Veel grote kansen leverde dat niet op, maar de wedstrijd was meer in evenwicht. Na een klein half uur spelen had Kelly Joao de gelijkmaker op zijn schoen. De vleugelspits zette zelf de aanval op en kreeg de bal op randje zestien meter terug. Zijn schot ging net over het doel van de gasten.

Even schoot Joao de bal, van dichtbij, vol in het gezicht van doelman Nick Turksma, De Utrechtse keeper probeerde het nog wel even, maar moest na 37 minuten het veld met hoofdpijn verlaten. Niels Willemse was zijn vervanger. Voor rust zou er niet meer worden gescoord.

Vlam in de pan

HZVV kwam uitstekend uit de tweede helft en weer was het Joao die een grote kans miste. De gasten uit Utrecht kwamen echter wel op 0-2. Yassine Tekfaoui kreeg veel te veel ruimte en schoot de bal vanaf 16 meter snoeihard binnen.

Niet veel later sloeg de vlam in de pan. Fouad Dahmani greep Tim Riksman bij de keel en kreeg direct rood van scheidsrechter Blom. HZVV ging op zoek naar de aansluitingstreffer, maar kreeg in een counter de 0-3 tegen. Dion van Burik rondde een counter beheerst af. Maar amper een minuut later bracht Sander Dzemidzic de spanning weer terug (1-3).