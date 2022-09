Uitslagen zaterdagvoetbal: competitie en beker

VOETBAL - In de 3e divisie van het zaterdagvoetbal stond vandaag de zesde speelronde op het programma. ACV ging op bezoek bij DVS'33 uit Ermelo. HZVV kwam in de 4e divisie voor de vierde keer in actie. Zijn namen het thuis op tegen DHSC uit Utrecht.

ACV stond in de stand vier plekken hoger dan de gastheren, maar deze verhoudingen waren op het veld niet terug te zien. De Assenaren verloren met 2-0 van DVS'33 en zakken naar de twaalfde plaats op de ranglijst.

HZVV nam het op eigen veld op tegen DHSC uit Utrecht, waar Wesley Sneijder co-voorzitter is van de Raad van Advies. De Hoogeveners gingen met 1-4 hard onderuit en blijven na vier wedstrijd op drie punten staan.

Een samenvatting van ACV en HZVV is morgenavond te zien in Onze Club.

Prachtig onderonsje in beker

In groep 1 van de districtbeker stond een pikante ontmoeting op het programma. Noordscheschut nam het namelijk op tegen DZOH uit Emmen. De nieuwe trainer van DZOH, Marc van Meel, stond vorig seizoen nog aan het roer van de Schutters. Beide ploegen zijn ook bij elkaar ingedeeld in de 1e Klasse dit seizoen. Noordscheschut degradeerde vorig jaar uit de Hoofdklasse, terwijl DZOH kampioen werd in de 2e Klasse.

Marc van Meel bleek zijn oude ploeg nog goed te kennen. Na 12 minuten kwamen de Emmenaren op voorsprong door een doel van Joel Zweerink. Na ruim een half uur wist DZOH de score zelfs te verdubbelen. Bjorn Jansen nam de 2-0 voor zijn rekening.

In de tweede helft kwam de spanning terug in de wedstrijd. Na driekwart wedstrijd kreeg Bastin Boer een rode kaart en kwam DZOH met tien man te staan. In de 84e minuut deed Nick Koster wat terug namens de ploeg van Berry Zandink, 1-2. Hier bleef het echter bij, waardoor DZOH doorgaat naar de tweede ronde in de beker.

Overzicht uitslagen zaterdagvoetbal