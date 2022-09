ACV na zwakke eerste helft onderuit in Ermelo

ACV leed vanmiddag de tweede nederlaag van het seizoen. In de zesde wedstrijd, op bezoek bij DVS'33 in Ermelo werd het 2-0. Door het verlies zakt de formatie van trainer Ruud Jalving naar de 12e plaats in de Derde Divisie, met acht punten.

GVVV uit Veenendaal is de nieuwe koploper met 13 punten uit zes duels.

De nederlaag van ACV was niet onverdiend te noemen, want met name in de eerste helft kwamen de Assenaren er niet aan te pas. Toch had ACV na rust voldoende mogelijkheden om de gelijkmaker te maken, maar na een knullige actie van invaller Mark Jagt gooide de thuisclub het duel zes minuten voor tijd in het slot door de 2-0 te scoren.

Zonder Grevink en Zwikstra

ACV moest het vanmiddag, in tegenstelling tot vorige week toen er op eigen veld met 3-1 werd gewonnen van RKAV Volendam, stellen zonder de zieke Giovanni Zwikstra en de geblesseerden Niels Grevink. Ook Steyn Strijker was niet geheel okselfris en startte vanaf de bank. Hun plekken in de basis werden ingenomen door Arjen Hagenauw, Boy Spijkerman en Lars Dijk. Of het aan die vele mutaties lag, de concentratie, de intensiteit of toch vooral aan DVS'33 is gissen, maar in de eerste helft was ACV geen schim van de ploeg die in de vorige vijf duels over het algemeen prima voor de dag kwam. Behoudens de eerste vijf minuten kwamen de gasten niet in het stuk voor. DVS'33, met onder andere Stef Nijland (ex FC Groningen) en Frank Olijve (ex FC Emmen)in de gelederen, mocht bepalen. Maar ondanks het vele balbezit vielen er toch weinig kansen te noteren. Eigenlijk maar twee stuks en de tweede leverde de thuisclub, vlak voor rust, de voorsprong op. Het was Ali Akla die de bal via de onderkant van de lat achter Enver Spijodic wist te werken. Vrijwel niemand zag of de bal daadwerkelijk over de doellijn was, maar de assistent-scheidsrechter was gedecideerd: 1-0.

Driedubbele wissel

Nadat Jalving, na een kwartiertje in de tweede helft, een driedubbele wissel pleegde (Steyn Strijker, Jaap van Dijken en Aleksander Jankovic voor Boy Spijkerman, Jim de Leeuw en Arjen Hagenauw) werd ACV sterker en kreeg het een paar prima kansen op de gelijkmaker. De grootste was voor basisdebutant Lars Dijk, maar zijn inzet werd schitterend gepareerd door DVS-doelman Daan Huiskamp. Aan de andere kant had Spijodic zijn ploeg daarvoor al drie keer in de wedstrijd gehouden, met reddingen op inzetten van Nijland, Benjamin Roemeon en Gaston Salasiwa. De vierde wissel werd ACV fataal. Mark Jagt, die de tegenvallende Justin Mulder verving, ging zes minuten voor tijd knullig in de fout. Hij raakte de bal, door de lucht aangespeeld door Spijodic, volledig verkeerd en gaf Omar el Ghazouani een uitgelezen kans om de 2-0 te maken. Dat deed de DVS-invaller met een boogballetje, waarna de wedstrijd gespeeld was.

Twee keer FC Rijnvogels