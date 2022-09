Wedstrijd van de Week - Handbal: Hurry Up - HC Berchem

HANDBAL - Hurry Up heeft goede papieren om vanavond de tweede ronde van de EHF European Cup te bereiken. Vorige week wonnen de Zwartemeerders met 30-32 op bezoek bij het Luxemburgse HC Berchem. Vanavond ontvangt Hurry Up de Luxemburgers voor de ontknoping van het tweeluik.

Als Hurry Up de tweede ronde overleeft, mogen ze zich opmaken voor een duel tegen AEK Athene, een voormalig winnaar van de EHF European Cup. Deze bekercompetitie is het derde bekertoernooi van Europa. De wedstrijd wordt gespeeld in Emmen, omdat de hal van Hurry Up in Zwartemeer niet voldoet aan de eisen van de EHF.