DOS'46 verliest noordelijke derby in laatste minuten

KORFBAL - DOS'46 heeft de tweede wedstrijd in de Ereklasse verloren. In de laatste minuten verspeelden de Nijveners een voorsprong tegen LDODK uit Gorredijk. De thuisploeg won met 14-13.

Al snel na rust wisten de Friezen het gat naar DOS'46 te dichten en kwamen ze zelfs op een 11-10 voorsprong. In een enerverende slotfase was het stuivertje wisselen om de voorsprong. Met nog drie minuten op de klok leken Nijeveners met een 13-12 voorsprong aan het langste eind te trekken. LDODK scoorden echter in de slotfase nog twee keer en DOS'46 kon hier niets tegenover zetten. De thuisploeg won daardoor de wedstrijd met 14-13.