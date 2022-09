Overtuigende start van het seizoen voor heren Sudosa-Desto

VOLLEYBAL - In de Topdivisie zijn de mannen van Sudosa-Desto sterk gestart aan het nieuwe seizoen. Op bezoek bij AVV Keistad uit Amersfoort wonnen de Assenaren met 3-1 (25-19, 21-25, 25-20 en 31-29). Op basis van doelsaldo staat Sudosa-Desto daardoor bovenaan in de Topdivisie na de eerste speelronde.

Eric Noordijk is dit seizoen teruggekeerd als trainer van de herenploeg. Hij volgt daarmee Henk Gootjes op, die na een seizoen alweer afscheid nam van Sudosa-Desto. Noordijk is geen onbekende voor de club, want in het verleden was hij al eens coach van de heren.