Heren E&O/Hurry Up hebben weinig in te brengen tegen Quintus

HANDBAL - In de Eredivisie hebben de heren van E&O/Hurry up geen vuist kunnen maken tegen Quintus uit Kwintsheul. De Drentse formatie kon tien minuten meekomen, maar daarna werd het overrompeld door de thuisploeg. In het Zuid-Hollandse Kwintsheul werd met 40-25 verloren.

Vooraf was het al duidelijk dat de wedstrijd tegen Quintus niet gemakkelijk zou worden. Deze ploeg degradeerde vorig jaar, na een directe confrontatie met Hurry Up, uit de BENE-League en is daardoor een van de favorieten in de Eredivisie dit seizoen. E&O/Hurry Up, gecoacht door het 75-jarige clubicoon Harrie Weerman, kon nog tien minuten lang flink weerstand bieden. Alhoewel de thuisploeg snel een voorsprong pakte, stond er na ongeveer tien minuten een 7-7 stand op het scorebord.

Verzet gebroken

Lang konden de Drenten alleen niet aanhaken bij Quintus. Puntje voor puntje liep de thuisploeg uit, wat resulteerde in een 21-14 ruststand. Ook na rust bleef de voorsprong gestaag groeien en werd de einstand bepaald op 40-25.

Dames verliezen met minimaal verschil

Voor de dames stond vandaag ook de tweede wedstrijd van het seizoen op het programma. In de 1e Divisie reisden ze af naar Heemskerk, om het op te nemen tegen DSS. Ook bij het damesteam staat er een nieuw gezicht voor de ploeg in de persoon van Henrik Bergholt. De Deen komt overeen van het herenteam, omdat hij niet daar over de juiste trainerspapieren beschikte.

Vorige week werd de eerste wedstrijd onder leiding van Bergholt in eigen huis nog gewonnen. Nu kwam E&O echter net te kort om met een resultaat huiswaarts te keren. DSS won met een minimaal verschil van de Emmenaren, 28-27.