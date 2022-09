In slotkwartier stelt Hurry-Up tweede ronde van EHF European Cup veilig

Voor de pauze was HC Berchem beter. Met zes treffers plaagde spelmaker Raphael Guden Hurry-Up flink. In de eerste helft had Ferreira vaak geen antwoord op het Luxemburgse gevaar van afstand.

Met vier uit vier nam Patrick Miedema de oranje-zwarten op het juiste moment bij de hand. "Nee, ik heb niet gedacht dat we het in eigen huis uit handen zouden geven, maar de slechte start heeft ons niet geholpen", vertelt de opbouwer van Hurry-Up. "Toen het publiek achter ons ging staan hebben we de wedstrijd weten te beslissen."

AEK Athene wacht in speelronde twee van de EHF European Cup. Eind oktober is wedstrijd één. Trainer/coach van Hurry-Up Joop Fiege tot slot: "Dit is mooi voor het aanzien van de club. Ook zullen we weer in de midweek in de BENE-League in actie moeten komen."