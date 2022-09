Dick Lukkien: 'Als we beter aan de bal zijn hoeven we minder te verdedigen'

Nee, als Dick Lukkien naar de mooiste in de honderd eredivisiewedstrijden wordt gevraagd dan komt bijvoorbeeld de 2-2 tegen PSV naar voren. "En natuurlijk de eerste tegen ADO Den Haag én thuis tegen Willem II thuis was misschien wel onze beste wedstrijd ooit. En inderdaad, ook het duel tegen Feyenoord hier in Emmen. We waren boos dat we tegen zo'n club in de slotfase nog de 3-3 incasseerden."

"Zij hebben vertrouwen getankt na hun zege bij FC Volendam, die ze vooral dankzij de standaardsituaties naar hun toe trekken. Bij ons was het gevoel uiteraard anders na vorige week. We lieten in de slotfase onnodig een punt uit onze handen glippen door niet adequaat te verdedigen bij die corner", vervolgt Lukkien. Maar dat was niet het enige waar de Veendammer verbolgen over was. "Het was vooral aan de bal niet goed genoeg. Dat heb ik ook vorige week na de wedstrijd aangegeven en ook besproken met de spelers. En nu moeten mensen niet denken dat ik alleen denk in balbezit. Zo is het niet. Maar als we aan de bal beter zijn, hoeven we minder te verdedigen."