VV Hoogeveen is het helemaal kwijt en verliest ook van V.O.C.

Na een half uur leek er namelijk geen vuiltje aan de lucht voor VV Hoogeveen. Het opende de score na 26 minuten door een vlijmscherpe counter, die koelbloedig werd afgerond door Noah Schuurman: 1-0. Justin Benjamins maakte het vroege feestje na een halfuur nog groter toen hij de 2-0 aantekende.

Het ging even later volledig mis, toen centrale verdediger Louis Vijfhuizen onder een lange bal door ging, waardoor Tim Zeller de spanning terugbracht. Hoogeveen ging rusten met een voorsprong en moest het klusje in de tweede helft klaren

Rampscenario

Na rust bleek de ploeg geen schim te zijn van het elftal dat in de eerste helft op een 2-0 voorsprong kwam. Achterin lag het volledig open, er was geen communicatie en daar profiteerde V.O.C. optimaal van. De gelijkmaker werd gescoord door Bas van der Storm, en een paar minuten later pakte het de voorsprong door Tim Zeller, die z'n tweede treffer maakte.

De ene foutieve keuze na de andere

Met de beste bedoelingen probeerde Hoogeveen daarna de rug te rechten, maar het grossierde in foute keuzes. Na een ernstige blessure voor V.O.C.-rechtsback Kas Dullemans, wiens schouder uit de kom schoot en per brancard van het veld werd gedragen, werd het duel tijdelijk stilgelegd.

In die twintig minuten had trainer Nico Haak de mogelijkheid om met een ultiem strijdplan te komen, maar daar was weinig van terug te zien toen de wedstrijd weer werd hervat. Hoogeveen kreeg in de absolute slotfase dan ook de deksel op de neus toen Monteiro Soares van grote afstand raakschoot en de eindstand op het scorebord aanbracht: 2-4.