Zonder Kruyen, maar met Jager klopt Alcides provinciegenoot

Na de vroege rode kaart voor Max Kruyen van Alcides, leek het voordeel in de Drentse derby in de vierde divisie voor VKW te zijn. Daar brachten doelpuntenmakers in het geel-zwart Boye Keizer en Milan Ronkes en vooral uitblinker onder de Meppeler lat Xander Jager (foto) verandering in: 0-2.

In minuut 26 ging Kruyen met succes voor de benen van VKW-aanvaller Jonas Nijland. Eerstgenoemde kreeg rood, terwijl de handigste man uit Westerbork naar de kant gedragen moest worden. Uitgerekend in ondertal sloeg Alcides, net als VKW op vier punten uit de eerste drie duels, toe.

Weggestoken kwam Keizer oog in oog met doelman van VKW Martijn Mulder te staan. Namens de Meppelers schoot Keizer raak. Na de 0-1 liet Leon Santema na namens VKW nog voor rust gelijk te maken.

Hutter versus Jager

In de tweede helft meer kansen voor VKW. Alcides maalde niet om het mannetje minder en bleef ook voor de vijandelijke goal verschijnen. Na de misser van invaller bij Alcides Ronken kreeg Roy Hutter, basisklant bij de thuisploeg, een enorme kans gelijk te maken. Met een fantastische reflex na een redding voorkwam goalie Jager de belangrijke 1-1.

"Het was even nodig om me te strekken", aldus Jager die na de derbyzege werd bejubeld door zijn teamgenoten. Vaker dan eens moest de 21-jarige doelman van Alcides de geel-zwarten redden. "Natuurlijk is dat lekker."

Beeldig overstapje