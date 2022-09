FC Emmen hekkensluiter na nederlaag in Deventer

FC Emmen begon nog aardig in De Adelaarshorst, maar raakte de grip halverwege de eerste helft kwijt. De Drentse club kwam na een half uur op achterstand en kon die achterstand, ondanks een goed begin van de tweede helft, niet meer herstellen. Sterker nog, Oliver Edvardsen scoorde in de 57e minuut zelfs de 2-0 voor Go Ahead Eagels.

Bij die 2-0 bleef het, waardoor Emmen na zeven duels de nieuwe hekkensluiter is in de eredivisie met vier punten.

FC Emmen startte, met de weer fitte Jeroen Veldmate in de basis ten koste van Julius Dirksen, prima. De mannen van Dick Lukkien hadden veel de bal, creëerden in de beginfase ook wel een paar kansjes (Richairo Zivkovic en Jari Vlak) maar halverwege de eerste helft kreeg de thuisclub meer en meer grip. Ook omdat Emmen te voorspelbaar was aan de bal, zonder beweging, diepgang en creativiteit. Go Ahead Eagles stelde daar weinig tegenover, maar kreeg wel de eerste grote kans. Miguel Araujo stond te dromen en liet Isac Lindberg zomaar één op één komen met Eric Oelschlägel die in die situatie nog redde. Een minuut later was het wel raak. Lucas Bernadou liet zijn man lopen en Keziah Veendorp dekte de buitenkant, waardoor Oliver Edvardesen de 1-0 kon scoren met een fraai wippertje.

Na rust begon Emmen enthousiast, al was de eerste grote kans een de andere kant bijna raak. Oelschägel redde op de inzet van verdediger Bas Kuipers. Emmen werd in de tegenstoot gevaarlijk. Invaller Mohamed Bouchouari (hij kwam voor Veendorp) gaf de voorzet, maar de thuisclub kwam met kunst- en vliegwerk met de schrik vrij. Uit de daaropvolgende corner schoot clubtopscorer Ole Romeny recht op doelman Jeffrey de Lange. Het geloof leek terug, maar het was Edvardsen die met zijn tweede van de middag de hoop aan flarden schoot. Bouchouari stond te slapen, nadat Burnet al knullig balverlies leed.