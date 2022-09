Zivkovic baalt: 'We zijn gewoon de slechtste. Simpel zat'

Richairo Zivkovic heeft geen goed woord over voor het optreden van zijn elftal vanmiddag in Deventer. FC Emmen ging tegen Go Ahead Eagles roemloos ten onder (2-0) en staat na de nederlaag op de laatste plaats in de eredivisie.

"Op dit moment zijn we gewoon de slechtste. Simpel zat", reageert de teleurgestelde aanvalsleider. "Het is gewoon niet goed genoeg. Het hele totaalpakket is gewoon zwaar onvoldoende."

FC Emmen geeft de doelpunten ogenschijnlijk simpel weg en creëert geen kansen, erkent Zivkovic. "Het heeft met meerdere aspecten te maken en we moeten op de een of andere manier zorgen voor een ommekeer. Dat moeten we met z'n allen doen."

Op een eilandje

"Er zit weinig opportunisme in ons spel en we breien teveel. Als je vervolgens de goals zo weggeeft dan krijg je zo'n middag als deze", vervolgt hij terneergeslagen.

Zivkovic blijft bovendien snakken naar zijn eerste goal en kan ook wel een oorzaak aanwijzen voor het uitblijven van zijn doelpunten. "Ik doe mijn best. Ik vind dat de aanvoer beter moet en ik moet zelf ook beter spelen. Af en toe voelt het alsof ik op een eilandje sta", verklaart de spits.

Meer geluk zoeken