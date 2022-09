Max Houkes raast maar door en wint vierde proftoernooi op rij

TENNIS - Max Houkes (22) uit Sleen heeft vanmiddag de finale van het met 15.000 dollar gedoteerde proftoernooi in de Marokkaanse stad Casablanca gewonnen. Tegen de als eerste geplaatste Fransman Titouan Droguet had Houkes maar twee sets nodig. Het werd 6-2 en 7-6 in de tiebreak.