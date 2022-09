Dick Lukkien: 'Het zou heel gek zijn om de boel nu compleet om te gooien'

Het slechtste team in de eredivisie. Zo betitelden Dick Lukkien en Richairo Zivkovic hun elftal, kort na de met 2-0 verloren wedstrijd tegen Go Ahead Eagles waardoor FC Emmen na zeven duels hekkensluiter is in de eredivisie.

"Dat is de nuchtere constatering en dat roepen we over onszelf af", aldus Lukkien.

"Ik vind dat wij aan beide uiteinden van het veld het niet goed doen. We krijgen de goals te gemakkelijk tegen en we maken het de tegenstanders voor hun eigen doel niet lastig genoeg. Het is te voorspelbaar en in een te laag tempo, zodat de tegenstander nauwelijks verontrust raakt."

'God zegene de greep naar twee spitsen? Nee, het moet gewoon beter'

Op de vraag of het roer nu om moet, om bijvoorbeeld Zivkovic beter in zijn element te krijgen, is Lukkien heel stellig: "Het zou heel gek zijn om dat nu te doen en God zegene de greep bijvoorbeeld met twee spitsen te gaan spelen. Nee, het moet gewoon beter en we moeten vasthouden aan wat we doen en daar geloof in houden."

'Er werd natuurlijk al wekenlang gezeikt over Veendorp'