35 Drentse clubs in knockoutfase districtsbeker: Germanicus niet

31 Drentse amateurvoetbalclubs hebben zich via de poulefase geplaatst voor de knockoutfase van de noordelijke districtsbeker. Bij die 31 voegen zich ook de vier Drentse clubs die uitkomen in de Vierde Divisie.

Grootste verrassing was de uitschakeling van Germanicus. De club uit Coevorden is de enige Drentse eersteklasser die we niet terug zullen zien in de knockoutfase. In de poule eindigde Germanicus, achter tweedeklassers Drenthina en Dalen, als derde.