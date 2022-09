Axel van der Tuuk heeft 'slechte dag' bij WK tijdrijden voor beloften

WIELRENNEN - Axel van der Tuuk uit Assen is bij het wereldkampioenschap tijdrijden voor beloften in het Australische Wollongong 24e geworden. Hij moest meer dan tweeënhalve minuut toegeven op winnaar Soren Waerenskjold uit Noorwegen. In de categorie van de mannen tot 23 jaar gingen 44 renners van start.