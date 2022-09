FC Emmen Podcast #8: 'Tweet van de week' is gesprek van de dag

Het was sportief gezien geen prettige week voor iedereen die FC Emmen een warm hart toedraagt. De Drentse club leed, uitgerekend nu er geoogst moet worden, twee pijnlijke nederlagen tegen directe concurrenten. De nog pijnlijkere conclusie na die nederlagen is dat Emmen na zeven duels hekkensluiter is in de eredivisie.

Voor een grote groep fans is het medium Twitter een ideale manier om de teleurstelling, boosheid én/of frustratie van zich af te schrijven. Allemaal prima, maar niet als de regionale omroep van Drenthe de tweets gaat gebruiken voor een nieuwe rubriek: 'de Tweet van de week'.

'Hoe je het ook wendt of keert. De nieuwe rubriek is een succes'

Er werd de afgelopen dagen schande van gesproken op datzelfde medium. Fans zouden wekelijks belachelijk worden gemaakt in de podcast. Er kwamen zelfs verzoekjes om bepaalde tweets niet nog meer openbaar te maken dan ze op Twitter al waren.

Ondanks de hevige kritiek en enkele verzoekjes willen de leden van de FC Emmen Podcast, onder aanvoering van @derdehelft (Dick Heuvelman), van geen wijken weten. "Hoe je het ook wendt of keert, het is een succes. En dus is er vandaag ook gewoon weer een nieuwe winnaar."

Net als de podcastleden is ook Dick Lukkien standvastig

Wie ook standvastig is (en voorlopig blijft) is FC Emmen-trainer Dick Lukkien. Ook na de vijfde nederlaag van het seizoen is hij niet van plan het roer volledig om te gooien. "Het zou heel gek zijn om dat nu te doen en God zegene de greep bijvoorbeeld met twee spitsen te gaan spelen. Nee, het moet gewoon beter en we moeten vasthouden aan wat we doen en daar geloof in houden."

Theo ten Caat is het daarmee eens. "Als trainer hou je vast aan je filosofie. Dat is logisch. Dat staat overigens los van mijn opvatting hoor, maar ook ik zou vasthouden aan dat systeem. Maar het kan wel anders ingevuld worden."

Mark Diemers

Om het systeem beter te laten renderen komt het panel al snel uit bij de nummer 10, Mark Diemers. De van Feyenoord overgekomen middenvelder pakt, volgens de mannen achter de microfoon, zonder twijfel zijn verantwoordelijkheid maar doet dat voornamelijk op de verkeerde plek. "Hij moet echt veel dieper spelen. En als hij dat niet doet kan je hem beter omturnen tot een nummer 6 of 8."

Gasten

Dick Heuvelman (sportgeweten van het noorden)

Dink Binnendijk (directeur/hoofdredacteur RTV Drenthe)

Niels Dijkhuizen (FC Emmen-watcher RTV Drenthe)

Presentatie

René Posthuma