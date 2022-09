Van Gaal zoekt penaltykiller: Scherpen meldt zich bij Oranje

VOETBAL - Emmenaar Kjell Scherpen is niet geselecteerd voor de hoofdmacht van Oranje, maar mag zich morgen tóch mengen tussen de spelers van het Nederlands elftal. Bondscoach Louis van Gaal is voor het WK in Qatar nog op zoek naar een penaltykiller, en ziet de Vitesse-huurling als mogelijke optie.

Scherpen mag zich samen met Justin Bijlow melden met de vier geselecteerde doelmannen - Remko Pasveer, Andries Noppert, Jasper Cillessen en Mark Flekken.

Nadruk op wetenschap

Onder aanvoering van oud-volleybaltrainer Peter Murphy ondergaan de keepers meerdere tests, en richt hij zich daarbij op het mentale gedeelte. "Penalty's zijn belangrijk. Murphy gaat testen doen met de spelers, maar ook met de spelers praten hoe je de tegenstander in verlegenheid kunt brengen. Daar zijn ook middelen voor", zei Van Gaal op de persconferentie. "Als de wetenschap dat zegt, dan kunnen wij kijken of we dat in de praktijk kunnen uitvoeren."