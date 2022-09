Assenaar Bennema niet langer bondscoach korte sprint en horden

ATLETIEK - Bart Bennema uit Assen is niet langer de bondscoach korte sprint en horden bij de Atletiekunie. De atleten die gespecialiseerd zijn in de 100 en 200 meter en 100 en 110 meter horden worden samengevoegd met de atleten van de 400 meter en 400 meter horden. De Zwitser Laurent Meuwly krijgt de technische leiding over deze omvangrijke groep, meldt technisch directeur Ad Roskam in een schrijven aan de atleten.