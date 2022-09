Geen hoofdtoernooi KNVB Beker voor ACV

Ruud Jalving stak zijn teleurstelling niet onder stoelen of banken, een klein uurtje na het laatste fluitsignaal van het bekerduel van zijn ACV in Katwijk tegen competitiegenoot FC Rijnvogels. De Drentse club verloor met 1-0 in Katwijk en drong daardoor niet door tot het hoofdtoernooi van de KNVB beker. "Het is echt enorm balen", aldus de oefenmeester.

Vorig seizoen bereikte ACV dat hoofdtoernooi nog wel, waarin MVV in de eerste ronde te sterk bleek voor de Asser club.

"En dat vooral omdat we onszelf tekort doen", vervolgt Jalving net nadat hij in de bus is gestapt voor de terugreis van bijna drie uur. "Vooral in de eerste helft vergaten we te scoren."

Pascal Huser

De grootste kansen waren voor Pascal Huser maar de aanvaller, die de laatste weken het net zo gemakkelijk weet te vinden, kreeg de bal niet tussen de palen. Vier mogelijkheden kreeg de nummer 6 van ACV in het eerste bedrijf, maar alle pogingen gingen langs de verkeerde kant van de paal. Vlak voor rust sloeg de thuisclub toe in de counter, via Sieb Rutgers: 1-0.

Het niveau van de eerste helft haalde ACV na rust niet meer. "We waren te ongeduldig en daardoor te slordig in ons spel waardoor grote kansen uitbleven. Eerlijk gezegd kreeg FC Rijnvogels in de tweede helft meer kansen op een tweede treffer." Die tweede treffer kwam er overigens niet, omdat ACV-doelman Enver Spijodic in een prima vorm verkeerde. Helaas voor de doelman haalde hij het einde van de wedstrijd niet. Vlak voor tijd moest hij met een spierblessure het veld verlaten. Zijn vervanger was Ramon Nijland, die kort voor de start van de competitie een ribblessure opliep.

