Anne Bakker en Henk Frederiks al jarenlang verslingerd aan paarden en elkaar

PAARDENSPORT - Anne Bakker (35) en Henk Frederiks (38) vormen al vijftien jaar een liefdeskoppel. Eind 2018 verhuisden ze naar de voormalige accommodatie van springruiter Michiel Brusse in Wapserveen waar ze nu 31 springpaarden op stal hebben staan.

"In principe is alles voor de handel", zegt Frederiks. "Er zijn een aantal eigenaren die de paarden hier neerzetten en liever door willen gaan voor de fokkerij. Maar negentig procent van wat hier op stal staat, is wel voor de handel."

Negentig procent gaat naar Amerika

Vanaf z'n tweeëntwintigste werkte Frederiks drie jaar in Amerika. Hij hield er goede contacten aan over, waardoor nu negentig procent van z'n handel daarnaartoe gaat.

"Het zijn allemaal springpaarden en voor Amerika hebben we wat hunter-klanten. Dat is een speciale stak van de springsport die in Amerika verreden wordt."

Amerikaanse klanten

Zo'n beetje de helft van de paarden die naar Amerika worden geëxporteerd komt uit eigen stal. De rest zoekt Frederiks, in opdracht van Amerikaanse klanten, zelf op. Het gaat om springpaarden voor amateurs tot professionals.

"Bepaalde type paarden heb ik hier niet zelf staan, dus dan ben je genoodzaakt om je netwerk met mensen die je vertrouwt te raadplegen. En ook op concoursen let ik goed op of daar wat rondloopt", licht Frederiks toe.

KNHS kampioene op Hippiade

Z'n vriendin Anne Bakker werd met My Precious Diamand vier weken geleden in Ermelo KNSH kampioen op de Hippiade in de 1 meter 35-klasse. De 7-jarige ruin heeft volgens Bakker heel veel vermogen, een hele goede instelling en is een heel ongecompliceerd paard. En daarmee is hij een mooi uithangbord voor de handelsstal.

"Er is behoorlijk vraag naar hem. Hij heeft zich wel behoorlijk in de picture gesprongen. En hij is ook te koop", verklaart Anne. "Soms heb ik daar wel eens een discussie over met Henk. Maar uiteindelijk worden we het altijd eens met elkaar."