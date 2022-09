Eredivisieseizoen Sudosa-Desto start mogelijk later vanwege opstelling wereldvolleybalbond

VOLLEYBAL - De volleybalsters van Sudosa-Desto beginnen mogelijk later aan hun rentree in de eredivisie. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat er in het weekend van 1 en 2 oktober gestart gaat worden, maar wereldvolleybalbond FIVB wil dat het nieuwe eredivisieseizoen pas begint na afloop van het internationale seizoen. Dat is drie weken later. "We zijn behoorlijk verbolgen hierover", zegt Sudosa-teammanager Stefan Rutgers.