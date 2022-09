FC Emmen wint oefenduel van FC Twente

Het begin was voor FC Twente, dat via Vlap ook de eerste doelpoging had. De vrije bal van de middenvelder werd overgetikt door Van der Hart. Na zo'n kwartier trok FC Emmen het initiatief naar zich toe en kreeg het legio kansen op de scoren te openen. Romeny, Assehnoun, Vlak en twee keer Mendes lieten de kansen echter onbenut. Kort voor rust onderscheidde, de flink coachende, Van der Hart zich door zich voor een snoeihard schot van dichtbij van Cleonise te gooien.

Een kwartier na rust opende Julius Dirksen de score. De centrumverdediger volleerde de bal fraai achter El Maach na een vrije bal van Mark Diemers. Tien minuten later had invaller Fernando Pacheco (die na rust Mendes verving) de 0-2 op zijn schoen, maar de inzet van de Peruaan was meer hard dan zuiver en dus kon El Maach keren. Het niveau werd er, naarmate de tweede helft vorderde, niet beter op wat mede het gevolg was van het vele wisselen aan beide kanten. Kansen waren schaars in de laatste 25 minuten, al moest Van der Hart nog wel één keer flink aan de bak na een volley van Sybrandi.