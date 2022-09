Dick Lukkien: 'Al is het een oefenpot, ik heb wel strijdbaarheid gezien'

Dick Lukkien gaf Mickey van der Hart negentig minuten speeltijd en de doelman deed het naar behoren. Of zijn optreden volgende week zondag, tegen SC Heerenveen, al een vervolg krijgt lijkt onwaarschijnlijk. "Ik ben niet ontevreden over Eric Oelschlägel. Hij heeft geen fouten gemaakt en als je kijkt naar het duel van afgelopen zondag vind ik dat we hem veel te veel in de problemen brengen door steeds maar terug te spelen. Aan de andere kant pakt hij kort na rust wel een van richting verander schot en redt hij ons in de eerste helft, bij 0-0, in een één tegen één met Lidberg."